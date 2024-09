Laithwaites sceglie nShift per rivoluzionare la gestione delle consegne e migliorare l'esperienza del cliente

Il rivenditore leader di vini investe in capacità multi-corriere per sostenere la crescita futura

LONDRA: Laithwaites, il rinomato rivenditore di vini direttamente al consumatore, ha scelto nShift come il proprio partner multi-corriere nel Regno Unito per la gestione delle consegne e dell'esperienza. nShift è il leader globale nel settore dei software per la gestione delle consegne e dell'esperienza (DMXM). Questa partnership strategica mira a semplificare le operazioni logistiche di Laithwaites, a facilitare l'espansione tramite corriere e a migliorare in modo significativo l'esperienza di consegna dei consumatori.

La crescita di Laithwaites ha reso fondamentale disporre di un sistema di gestione delle consegne robusto e scalabile. La piattaforma completa di nShift offre funzionalità avanzate che consentono a Laithwaites di gestire in modo efficiente più corrieri. In tal modo si garantiranno consegne puntuali e affidabili ai clienti in tutto il Regno Unito.

Gary Carlile, Vicepresidente esecutivo della divisione crescita dei clienti presso nShift, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di collaborare con Laithwaites e di favorire la sua missione di fornire esperienze eccezionali ai clienti. La nostra piattaforma integra componenti fondamentali e completi della gestione delle consegne con applicazioni all'avanguardia per l'esperienza dei consumatori. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Laithwaites per supportare la loro crescita, sviluppare l'esperienza per i clienti e migliorare le loro operazioni di consegna".

Andrew Hawker, Direttore della logistica presso Laithwaites, ha affermato: "La scelta di nShift come partner per la gestione delle consegne e dell'esperienza è un passo fondamentale nello sviluppo di una strategia più flessibile per espandere i nostri servizi di trasporto e migliorare l'esperienza di consegna per i nostri clienti. Grazie alla tecnologia avanzata e all'esperienza di nShift, siamo in grado di ottimizzare i nostri processi logistici e fornire ai nostri clienti maggiore trasparenza e controllo sulle loro consegne. Questa partnership sosterrà senza dubbio le nostre ambizioni di crescita e ci aiuterà a mantenere il nostro impegno per un servizio eccezionale".

I vantaggi delle soluzioni nShift: Ship, Track e Checkout

Laithwaites sfrutterà diversi prodotti nShift per migliorare la sua logistica e l'esperienza dei clienti:

nShift Ship: che consentirà a Laithwaites di gestire e ottimizzare i processi di spedizione, offrendo una piattaforma unificata per gestire più corrieri e ottimizzare la creazione delle spedizioni, la stampa delle etichette e la spedizione

che consentirà a Laithwaites di gestire e ottimizzare i processi di spedizione, offrendo una piattaforma unificata per gestire più corrieri e ottimizzare la creazione delle spedizioni, la stampa delle etichette e la spedizione nShift Track: che consentirà a Laithwaites di fornire ai clienti informazioni sulla tracciabilità in tempo reale, garantendo una visibilità completa degli ordini dalla spedizione alla consegna. In tal modo si migliorerà la soddisfazione dei clienti, tenendoli sempre informati sullo stato delle consegne

che consentirà a Laithwaites di fornire ai clienti informazioni sulla tracciabilità in tempo reale, garantendo una visibilità completa degli ordini dalla spedizione alla consegna. In tal modo si migliorerà la soddisfazione dei clienti, tenendoli sempre informati sullo stato delle consegne nShift Checkout: che si integrerà perfettamente con la piattaforma di e-commerce di Laithwaites, offrendo ai clienti opzioni di consegna flessibili presso il punto vendita. Questa funzione consentirà ai clienti di scegliere il metodo di consegna preferito, migliorando l'esperienza di acquisto complessiva e aumentando i tassi di conversione

L'integrazione di questi prodotti consentirà a Laithwaites di sfruttare dati e analisi in tempo reale, offrendo preziose informazioni sulle prestazioni di consegna. Ciò consentirà di adottare un processo decisionale proattivo e di continuare a migliorare le operazioni logistiche. Le funzionalità di gestione dell'esperienza di nShift aiuteranno Laithwaites a migliorare la soddisfazione dei clienti, fornendo notifiche tempestive e un monitoraggio preciso.

Informazioni su nShift:

La piattaforma di gestione della consegna e dell'esperienza di nShift guida il successo dell'e-commerce. Andare oltre i propri limiti grazie all'innovazione costante e alla rete di corrieri più grande al mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l'esperienza. Unificare i dati in informazioni fruibili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

Informazioni su Laithwaites:

Laithwaites è un'azienda leader nella vendita diretta di vini al consumatore, che offre un'ampia selezione di vini di qualità provenienti da tutto il mondo. Con l'impegno di fornire un servizio eccezionale e grazie alla sua passione per il vino, Laithwaites mette in contatto i clienti con i loro vini preferiti da oltre 50 anni.

