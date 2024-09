NetApp rende i dati più resilienti tramite l’archiviazione sicura

Nuove funzionalità per la protezione dei dati cementano la posizione di NetApp come il luogo più sicuro al mondo per l’archiviazione

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l’azienda che sviluppa un’infrastruttura dati intelligente, oggi ha annunciato vari perfezionamenti al suo portafoglio di offerte per la cyber resilienza volte a rafforzare la sicurezza dei clienti. Con queste nuove funzionalità NetApp continua a innovare come il luogo più sicuro al mondo per l’archiviazione.

NetApp annuncia la disponibilità generale della soluzione NetApp ONTAP® ARP/AI (Autonomous Ransomware Protection con IA), che offre una precisione del 99% nella rilevazione di minacce di ransomware. I clienti possono usare ARP/AI per monitorare attività anomale riguardanti i carichi di lavoro e acquisire automaticamente istantanee dei dati al momento dell’attacco, in modo da poter rispondere e attuare il ripristino più velocemente con la sicurezza a livello dell’archiviazione quanto più accurata possibile.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita