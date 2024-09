SmartStream presenta le funzionalità di data intelligence di nuova generazione della sua piattaforma Air

LONDRA: SmartStream, fornitore di soluzioni per la gestione del ciclo di vita delle transazioni finanziarie (TLM®), annuncia il lancio della versione 9 della sua offerta Air. Dopo anni di ricerca e sviluppo, la nuova versione intende trasformare la modalità di gestione dei dati aziendale sia front che back office, posizionando Air come piattaforma leader per l'automazione e l'intelligence dei dati.

La versione 9 introduce due potenti moduli: Air Data e Air Cash, entrambi con funzionalità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Questi passi avanti ridefiniscono il modo in cui i dati vengono importati ed elaborati. Il modulo Air Data automatizza le attività che richiedono molto tempo, come i controlli incrociati tra sistemi diversi, il rilevamento degli errori pre-sistematici e il confronto dei registri commerciali.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita