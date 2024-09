Nuovo ufficio a Norimberga, Germania: FPT rafforza il legame con l'Europa

NORIMBERGA, Gerrmania: L'azienda tecnologica globale FPT ha recentemente festeggiato l'apertura del suo secondo ufficio in Germania. Nell'ambito dell'espansione dell'azienda, questa mossa rafforzerà ulteriormente le funzionalità di distribuzione e le partnership di FPT nella regione europea, rivolgendosi ai settori automobilistico, manifatturiero e della trasformazione verde.

Situato a Norimberga, in Baviera, una roccaforte tedesca del settore automobilistico e dei macchinari, il nuovo ufficio consente a FPT di consolidare la propria presenza locale e i servizi di consulenza, supportando ulteriormente colossi del settore come Volkswagen, BMW, Daimler ed ebm-papst. Grazie all'accesso strategico ai principali centri tecnologici e alle città tedesche ed europee, questa sede è destinata a diventare un polo di innovazione fondamentale per FPT nella regione, grazie alle sue competenze chiave nelle tecnologie IoT, Data & Cloud, Digital Twins, AUTOSAR e Software Embedded.

Fonte: Business Wire

