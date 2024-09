NetApp rafforza il futuro dell'IA con l'infrastruttura dati intelligenti

Le innovazioni in tutto il portfolio NetApp e le collaborazioni con i leader di settore, tra cui NVIDIA, promuovono risultati di business con l'IA

SAN JOSE, Calif.: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi nuovi sviluppi nella sua collaborazione con i leader di settore per accelerare l'innovazione dell'IA. NetApp fornisce l'infrastruttura di dati intelligenti necessaria per far funzionare l'intelligenza artificiale generativa (Gen AI), e in questo modo aiuta le organizzazioni a sfruttare uno degli sviluppi più importanti per le aziende e il settore IT dell'ultimo decennio.

La Gen AI promuove casi d'uso pratici e molto visibili per l'innovazione aziendale, come la generazione di contenuti, la sintesi di grandi quantità di informazioni e la risposta a domande.

Fonte: Business Wire

