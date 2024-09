Lanciata la nuova versione di G2N Nova Anonymous Payroll

Mercans, leader nella tecnologia del ruolo paga, lancia un’architettura per la privacy dei dati che trasformerà il settore per il suo motore del ruolo paga di livello globale G2N Nova.

LONDRA: Mercans ha integrato importanti miglioramenti tecnologici nella sua piattaforma SaaS per il ruolo paga G2N Nova all’avanguardia. La nuova versione di G2N Nova – che include funzionalità innovative che consentono ai clienti di definire e controllare i processi e le metodologie di anonimizzazione e deanonimizzazione dei dati presenti nel ruolo paga – sfrutta l’IA per identificare dati personali negli elementi in ingresso del ruolo paga, anonimizzare i dati sensibili prima che vengano trasferiti e deanonimizzarli sull’infrastruttura del cliente.

La versione più recente di G2N Nova offre velocità di elaborazione raddoppiata e miglioramenti del 30% nella precisione dell’anonimizzazione dei dati rispetto a quella precedente utilizzando le funzionalità IA avanzate.

Fonte: Business Wire

