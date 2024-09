TreviPay amplia l’offerta di gestione per i concessionari tramite integrazioni di API avanzate

La funzionalità di integrazione perfezionata per concessionari di apparecchiature commerciali consentirà sia un onboarding comodo e senza problemi sia dettagli delle singole voci delle transazioni ai fini dei programmi riguardanti i parchi veicoli

OVERLAND PARK, Kansas: TreviPay, società che gestisce l’omonima rete di fatturazione e pagamenti B2B più affidabile, annuncia perfezionamenti ai sistemi di gestione per i concessionari di apparecchiature commerciali che impiegano parchi veicoli. Oltre a offrire un processo fluido di integrazione e onboarding, la tecnologia delle API all’avanguardia sviluppata da TreviPay acquisisce in tempo reale i dettagli delle singole voci delle transazioni. Questi perfezionamenti assicureranno un’esperienza di pagamenti senza problemi sia per i guidatori dei veicoli che per i concessionari ed elimineranno procedure manuali, inefficienti.

Uno studio condotto recentemente da TreviPay su 300 acquirenti commerciali in tutto il mondo conferma che le imprese di vendita che offrono un’esperienza di pagamento migliore possono fornire un vantaggio competitivo, rafforzando la fedeltà dell’acquirente, il valore medio dell’ordine (AOV) e il valore per l’intera durata di servizio al cliente (LTV).

Fonte: Business Wire

