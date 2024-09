Attesissimo lancio di Monster Hunter Wilds di Capcom il 28 febbraio 2025!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha oggi annunciato il lancio di Monster Hunter Wilds il 28 febbraio 2025. Monster Hunter Wilds è l'ultimo titolo della saga Monster Hunter ed è ambientato in un mondo ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 26/09/2024