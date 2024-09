Kyocera Document Solutions - Seconda collaborazione tra la stampante tessile a getto d'inchiostro sostenibile "FOREARTH" e il marchio di moda "ANREALAGE" alla Paris Fashion Week® primavera/estate 2025.

OSAKA, Giappone: Kyocera Document Solutions Inc. (presidente: Hironori Ando) è lieta di annunciare un'opera collaborativa progettata e realizzata da Kunihiko Morinaga, stilista e fondatore del marchio di moda giapponese “ANREALAGE”, utilizzando tessuti stampati con la stampante tessile a getto d'inchiostro “FOREARTH”. Il lavoro di collaborazione, basato sul concetto di “VENTO”, è stato presentato attraverso una serie di abiti della collezione donna alla Paris Fashion Week primavera/estate 2025, martedì 24 settembre alle ore 17:00 a Parigi, Francia. Si tratta della seconda collaborazione dopo la precedente Paris Fashion WeekⓇ autunno/inverno 2024-2025. Per questa collaborazione, FOREARTH ha stampato su tessuti come il taffetà di poliestere ad alta densità, utilizzato poi per gli abiti.

Caratteristiche della stampante tessile a getto d'inchiostro "FOREARTH"

1) Concetto water free

Riduce notevolmente il consumo di acqua per la stampa di tessuti.

2) Libertà creativa

L'inchiostro a pigmenti proprietario consente di realizzare stampe che risultano sia morbide al tatto che altamente resistenti su un'ampia gamma di tessuti.

3) Indipendenza dalla posizione

La stampa tessile non deve fare affidamento sulle risorse idriche; quindi ottimizza i volumi di produzione e la localizzazione produttiva, riducendo così i costi logistici, i tempi e le scorte in eccesso.

Poiché "FOREARTH" riduce in modo significativo l'utilizzo di acqua nella stampa tessile fino a portarlo quasi a zero, non richiede strutture separate per la vaporizzazione e il lavaggio. Questi sono necessari nei processi di pre e post-trattamento della stampa tessile convenzionale. La riduzione dell'acqua contribuisce anche a una drastica diminuzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2.

Commento di Kunihiko Morinaga

Abbiamo adottato la tecnica di stampa “FOREARTH” poiché ritengo che il vento e l'acqua siano strettamente correlati. In origine, quando il vento soffia, si generano onde sulla superficie del mare, che diventano correnti oceaniche e che evaporano formando le nuvole. Creando le nuvole, la pioggia cade sul terreno e crea il ciclo dell'acqua sulla terra. Crediamo che il vento e l'acqua siano inseparabili per l'ambiente. Ho sentito affinità con le caratteristiche di “FOREARTH”, che utilizza la minor quantità d'acqua possibile, e l'ho adottata come tecnologia di stampa.

