Grid Dynamics amplia la presenza globale con l’acquisizione di JUXT, rafforzando il proprio know-how nel settore dei servizi bancari e finanziari

Punti salienti

L’acquisizione di JUXT accelera la crescita di Grid Dynamics nel settore dei servizi bancari e finanziari, particolarmente nel mercato europeo.

Il know-how di JUXT come sviluppatore e operatore dell’intero ciclo di vita di sistemi informatici cruciali per la mission delle aziende rafforza l’offerta go-to-market di Grid Dynamics nell’ambito dei servizi finanziari.

L’accordo espande il portafoglio Grid Dynamics di clienti aziendali e ne rafforza la posizione di una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni riguardanti set complessi di dati.

SAN RAMON, California: Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), una delle principali imprese che offrono servizi di consulenza tecnologica, ingegneria del prodotto e delle piattaforme, IA e servizi di coinvolgimento digitale, annuncia l’acquisizione di JUXT, una società britannica che offre servizi di ingegneria del software specializzata in sistemi informatici per grandi quantità di dati pensati per istituti bancari e finanziari di altro tipo, con un focus particolare su piattaforme di gestione del rischio, note strutturate, derivati collegati a titoli azionari e report finanziari.

Fonte: Business Wire

