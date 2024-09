ZAPI GROUP presenterà una gamma ineguagliata di soluzioni per la carica di batterie al Battery Show North America 2024

ZAPI GROUP lancerà ZIVAN SG9, una nuova soluzione per la carica fuoribordo da 9 kW per macchine e veicoli non stradali.

POVIGLIO, Italia: ZAPI GROUP, una delle principali aziende di livello internazionale nell’elettrificazione, mira a sensibilizzare maggiormente il mercato nord-americano sulle soluzioni offerte dal suo brand all’imminente Battery Show North America che si svolgerà a Detroit dal 7 al 10 ottobre, esponendo la gamma completa di soluzioni per la carica di batterie entrobordo (OBC) e fuoribordo ZAPI GROUP che va da 350 W a 36 kW, con il supporto di personale tecnico ZIVAN Srl (ZIVAN), Delta-Q Technologies (Delta-Q) e ZAPI GROUP.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita