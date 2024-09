Vasion annuncia la modifica del nome di un prodotto, da PrinterLogic a Vasion Print, segnando una nuova era nella trasformazione digitale

ST. GEORGE, Utah: Vasion, una delle principali imprese innovatrici nell’automazione dell’orchestrazione, annuncia che la sua soluzione di stampa cloud senza server PrinterLogic è ora Vasion Print. Questa trasformazione strategica ne rispecchia la visione ampliata e l’impegno a offrire soluzioni di automazione complete che vadano oltre la gestione tradizionale delle operazioni di stampa.

Fondata come PrinterLogic, Vasion continua a innovare nell’automazione della stampa e oltre. In precedenza quest’anno ha lanciato Vasion Automate, una soluzione nativa sul cloud che integra funzionalità di automazione delle operazioni di stampa, gestione dell’output, automazione della gestione dei documenti e automazione dei processi commerciali in un’unica piattaforma di automazione orchestrata all’avanguardia. Con questa nuova piattaforma Vasion ha lanciato una nuova denominazione del prodotto per rappresentarne le funzionalità ampliate.

Fonte: Business Wire

