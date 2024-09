L&T Technology Services riconosciuta come azienda leader nell'ambito dei servizi di ingegneria dei prodotti connessi nella valutazione PEAK Matrix® 2024 di Everest Group

BENGALURU, India: L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda globale di servizi di ingegneria digitale e R&S, ha annunciato di essere stata nominata nella categoria Leader della valutazione PEAK Matrix® dei servizi di ingegneria dei prodotti connessi per il 2024 da parte di Everest Group. Questo riconoscimento sottolinea l'impegno costante di LTTS nei confronti dell'eccellenza e dell'innovazione nell'ingegneria integrata in segmenti come la mobilità, la tecnologia e la sostenibilità.

La valutazione PEAK Matrix® di Everest Group ha confrontato i fornitori di servizi di ingegneria in base alle loro capacità di leadership nel campo dell'ingegneria digitale, al feedback dei clienti e alla capacità di fornire soluzioni pertinenti e trasformative.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita