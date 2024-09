INBRAIN Neuroelectronics annuncia la prima procedura al mondo di impianto di un’interfaccia computer-cervello basata sul grafene eseguita su una persona

- La prima procedura su una persona eseguita al Salford Royal Hospital di Manchester nel Regno Unito

BARCELLONA, Spagna: INBRAIN Neuroelectronics, un’impresa specializzata in soluzioni terapeutiche che utilizzano un’interfaccia cervello-computer (BCI-Tx) e pioniere dello sviluppo di tecnologie neurali basate sul grafene, oggi ha annunciato la prima procedura al mondo di impianto della sua interfaccia corticale su una persona – un paziente sottoposto a resezione di un tumore al cervello. La tecnologia INBRAIN’s BCI è stata in grado di differenziare tra il tessuto sano e quello canceroso nell’encefalo con precisione dell’ordine dei micrometri.

Questa pietra miliare rappresenta un progresso significativo nella dimostrazione della capacità della tecnologia BCI basata sul grafene di andare oltre la decodifica e traduzione di segnali dell’encefalo, per diventare uno strumento affidabile nella chirurgia di precisione in malattie come i tumori e più in generale nella neurotecnologia.

Fonte: Business Wire

