LTIMindtree rafforza la partnership stretta con Currys

Riceve il riconoscimento Salesforce Partner Innovation Award 2024

LONDRA e MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], una società di livello internazionale che offre soluzioni digitali e servizi di consulenza tecnologica, ha rafforzato la partnership stretta con Currys, una delle principali imprese di vendita britanniche che offre prodotti e servizi tecnologici, rendendo possibile la trasformazione dell’esperienza del cliente nel settore del retail omnicanale sfruttando Salesforce Service Cloud, Commerce Cloud e MuleSoft. Questa partnership ha ottenuto il riconoscimento Salesforce Partner Innovation Award al Dreamforce 2024 di San Francisco, USA.

Le soluzioni chiave attuate nella trasformazione sono la ristrutturazione della piattaforma del sito web per l’utilizzo di Salesforce Commerce Cloud, il lancio di un’app per i clienti in-store su Experience Cloud e l’implementazione di Service Cloud per il supporto post-vendita.

Fonte: Business Wire

