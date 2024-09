Forrester presenterà al FlowFest’24: dati approfonditi su tendenze nell’automazione, sull’IA e sul futuro dell’orchestrazione del business

ZURIGO: FlowFest’24, la principale conferenza sull’automazione dei processi e l’orchestrazione del business, si svolgerà il 15 ottobre 2024 con inizio alle 15:00 CET (09:00 EST). Ospitato da Flowable, questo evento online gratuito annuale riunirà esperti del settore e leader di pensiero da tutto il mondo. È un must da non perdere per i professionisti che desiderano esplorare i progressi più recenti fatti nell’orchestrazione delle attività aziendali e nell’automazione in tre campi: tecnologia, innovazione e business.

Il programma di quest’anno prevede sessioni illuminanti che offriranno ai partecipanti informazioni preziose su tendenze emergenti.

Fonte: Business Wire

