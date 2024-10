Corning presenta il vetro EXTREME ULE® per abilitare la prossima generazione di microchip

Il vetro Corning® EXTREME ULE® consentirà ai leader del settore dei semiconduttori di produrre in grandi volumi chip all'avanguardia fondamentali per le tecnologie di intelligenza artificiale avanzate.

CORNING, N.Y.: Corning Incorporated (NYSE: GLW), uno dei principali innovatori al mondo nel settore di vetro, ceramica e scienza dei materiali, ha presentato oggi il vetro Corning® EXTREME ULE®, un materiale di prossima generazione che aiuterà i produttori di chip a soddisfare la domanda in rapida crescita di tecnologie avanzate e intelligenti. Il nuovo materiale aiuterà i produttori di chip a migliorare le fotomaschere (le matrici per la progettazione dei chip), fondamentali per la produzione in grandi volumi degli odierni microchip più avanzati ed economici.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita