Mahindra & Mahindra sceglie Kinaxis per migliorare l'efficienza della catena di fornitura per il crescente portafoglio automobilistico

Il principale produttore di autoveicoli indiano distribuirà una piattaforma di orchestrazione della supply chain end-to-end per sostenere gli sforzi di crescita globale

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), leader globale nell'orchestrazione della catena logistica end-to-end, ha annunciato oggi che Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), una delle principali aziende automobilistiche indiane, ha scelto Kinaxis per rivoluzionare le sue capacità di pianificazione della catena di fornitura automobilistica, al fine di promuovere i suoi ambiziosi sforzi di crescita.

Con Kinaxis, M&M otterrà la piena trasparenza sulla sua catena di fornitura automobilistica end-to-end, offrendo all'azienda la flessibilità e l'agilità necessarie per rispondere ai cambiamenti della domanda e degli ecosistemi di fornitura, con un cambiamento radicale nelle prestazioni e nel processo decisionale per la sua rete di professionisti della catena di fornitura.

Fonte: Business Wire

