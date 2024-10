FPT Software vince il premio per la creazione di posti di lavoro agli ESGBusiness Awards 2024

HANOI, Vietnam: FPT Software ha recentemente ricevuto il Job Creation Award-Vietnam in occasione degli ESGBusiness Awards 2024, facendo così il suo debutto in questa premiazione. Questo riconoscimento sottolinea il costante impegno dell'azienda nel coltivare i migliori talenti del settore IT globale, promuovendo al contempo ambienti di lavoro diversificati e inclusivi.

FPT Software vanta attualmente una forza lavoro globale di oltre 30.000 dipendenti in 30 paesi, con un tasso di crescita annuo del 25% e un basso tasso di abbandono del settore, pari al 12%. L'anno scorso l'azienda ha registrato 12.000 nuove assunzioni. Questa costante crescita occupazionale sostiene in modo significativo l'obiettivo della società madre, FPT Corporation, di impiegare un milione di professionisti IT entro il 2035.

Fonte: Business Wire

