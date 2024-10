Intelligenza artificiale, privacy dei dati e altro ancora alla conferenza ISACA Europa tra i leader del settore tecnologico

Il principale evento europeo di ISACA torna a Dublino dal 23 al 25 ottobre 2024

DUBLINO: ISACA, associazione professionale globale che mette in contatto i professionisti dell'IT governance, dell'infosecurity e della cybersecurity e li aiuta a trasformare le loro carriere e organizzazioni, torna al Convention Center di Dublino per la sua 2024 Europe Conference, dal 23 al 25 ottobre 2024.

Oltre 40 sessioni metteranno in contatto la comunità globale ISACA e altri esperti del settore per discutere le nuove tendenze, le sfide e le innovazioni tecnologiche, tra cui il futuro della fiducia digitale, dell’audit, della governance, della privacy, della sicurezza e dell'intelligenza artificiale (IA). I partecipanti possono ottenere fino a 25 crediti di formazione professionale continua (CPE) durante la conferenza e il workshop pre-conferenza per migliorare le proprie competenze e conoscenze.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita