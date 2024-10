Cambridge International Education presenterà gli esami digitali a giugno 2026

CAMBRIDGE, Inghilterra: Il gruppo International Education di Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) ha annunciato oggi il lancio degli esami digitali a giugno 2026. Gli studenti di scuole in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e negli USA avranno la possibilità di sostenere il Cambridge International AS English General Paper e le domande a scelta multipla di contabilità, economia, biologia, chimica e fisica del programma Cambridge IGCSE su computer portatili. Questi esami garantiranno gli stessi standard di validità, affidabilità e comparabilità degli esami su supporto cartaceo e segnano l'inizio dell'adozione di Cambridge a livello globale degli esami digitali nell'ambito dei suoi programmi di studio completi Cambridge IGCSE, AS e A Level.

Fonte: Business Wire

