Menlo Security supera i 100 mln di $ di ARR, offre il prodotto più avanzato nel settore dei browser aziendali sicuri

Oltre 1.000 imprese che devono far fronte ad attacchi informatici attraverso i browser contano su Menlo Security per offrire a più di 8 milioni di utenti in tutto il mondo un’esperienza di navigazione del web sicura

MOUNTAIN VIEW, California: Menlo Security, pioniere della tecnologia dei browser aziendali sicuri, oggi ha annunciato di avere superato i 100 milioni di dollari in ricavi ricorrenti annuali (ARR) e di avere conseguito una crescita del 50% negli ultimi 24 mesi. Oltre 1.000 agenzie governative e aziende di livello internazionale contano su Menlo Security per offrire un’esperienza di navigazione sicura, su qualsiasi browser e dispositivo.

“Raggiungere il traguardo dei 100 milioni di dollari in ARR dimostra inequivocabilmente la validità della nostra visione e rispecchia direttamente la fiducia che i clienti ripongono in noi per proteggere e gestire i loro browser”, commenta Amir Ben-Efraim, Ceo e co-fondatore di Menlo Security. “Le imprese hanno riconosciuto la necessità della sicurezza del browser e la nostra soluzione offre elevata efficacia insieme a un’esperienza d’uso trasparente facile da attuare e gestire. Siamo orgogliosi della vasta implementazione presso clienti di tutte le dimensioni in ogni parte del mondo”.

Fonte: Business Wire

