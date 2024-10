Antonio Marzia nominato alla guida di Topcon Agriculture in qualità di vicepresidente esecutivo e direttore generale

LIVERMORE, California: Topcon Positioning Systems ha annunciato la nomina di Antonio Marzia a vicepresidente esecutivo e direttore generale di Topcon Agriculture. Marzia succede ad Albert Zahalka - ritiratosi dopo una brillante carriera in azienda - e riporterà direttamente a Ivan Di Federico, presidente e CEO di Topcon Positioning Systems.

Marzia è entrato in Topcon nel 2018 come vicepresidente business solutions. In seguito, durante il suo incarico come vicepresidente senior e direttore generale di EMEA/APAC, ha guidato diversi accordi di collaborazione tecnologica con produttori OEM.

"Sono onorato di dirigere Topcon Agriculture in un momento così cruciale per l'agricoltura di precisione", ha dichiarato Marzia. "C'è un enorme potenziale di crescita, e il mio impegno è quello di posizionare Topcon come partner privilegiato in questo panorama in costante evoluzione, promuovendo una rapida innovazione e una collaborazione efficace sia con gli OEM che con gli agricoltori. Vediamo davanti a noi un mondo di opportunità per aiutare sempre più agricoltori ad aumentare la propria redditività e per fornire tecnologia a valore aggiunto ai produttori di macchine e attrezzi. Il nostro portafoglio continua a crescere e siamo impegnati nello sviluppo di tecnologie compatibili con un'ampia gamma di case costruttrici e macchinari. Questo dà agli agricoltori la possibilità di scegliere con la massima flessibilità il proprio parco macchine e di avere accesso alle più recenti tecnologie di agricoltura di precisione".

Oltre alle posizioni dirigenziali ricoperte in Topcon, Marzia porta nel suo nuovo ruolo la sua grande esperienza nel settore. Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica e dell'Automazione presso il Politecnico di Torino, ha iniziato la sua carriera nel settore aerospaziale. Nel 1996 è entrato in CNH, dove ha ricoperto incarichi dirigenziali, tra cui quello di vicepresidente acquisti, seguito da quello di vicepresidente della divisione trattori, guidando iniziative importanti come il lancio della prima gamma di trattori CNH con trasmissione a variazione continua (CVT), il trattore elettrico a idrogeno NH2, e la rinnovata gamma dei trattori Utility Dopo aver rivestito il ruolo di vicepresidente marketing per il marchio New Holland in Europa, è passato a CNH Industrial come vicepresidente della business unit Precision Solutions & Telematics, dove ha coordinato la nuova architettura dei prodotti per l’agricoltura di precisione, il programma di guida autonoma e la creazione di servizi connessi con l'implementazione della Service Delivery Platform e dei servizi di analisi dei dati.

"Siamo entusiasti di avere Antonio alla guida della nostra business unit dedicata all'agricoltura", ha dichiarato Di Federico. “Il suo ampio background nelle soluzioni per l'agricoltura di precisione, nella telematica e nel lancio di piattaforme di prodotto, lo pone nella migliore posizione possibile per guidare l'innovazione e la crescita della divisione agricoltura di Topcon. La sua visione strategica e la comprovata esperienza di quasi 30 anni nel settore lo rendono il leader ideale per portare Topcon Agriculture a nuove vette".

Per ulteriori informazioni su Topcon Agriculture, visitate topconpositioning.com/solutions/agriculture.

Informazioni su Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems è un'azienda di progettazione, produzione e distribuzione, leader del settore, di soluzioni per misurazioni di precisione e flussi di lavoro nei mercati globali delle costruzioni, del settore geospaziale e dell'agricoltura. La sede centrale di Topcon Positioning Systems è a Livermore, California, U.S.A. (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). La sede centrale europea è a Zoetermeer, nei Paesi Bassi. Topcon Corporation (topcon.com) è stata fondata nel 1932 ed è quotata alla Borsa di Tokyo (7732). Topcon Agriculture: (LinkedIn, X, Facebook, Instagram)

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita