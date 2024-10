Uno studio a cura di HCLTech rivela che l'accesso alle tecnologie emergenti e a una miglior sicurezza guidano le strategie cloud mentre le imprese globali gettano le fondamenta della GenAI

L'87% delle aziende sceglie partner multipli per il cloud;

l'81% ritiene che gli ambienti ibridi continueranno a essere utilizzati

NEW YORK e NOIDA, India: HCLTech, leader mondiale nel settore tecnologico, oggi ha pubblicato la relazione "Cloud Evolution: Mandate to Modernize" (L'evoluzione del cloud: il mandato per la modernizzazione), che offre un'analisi completa del modo in cui le aziende stanno riplasmando le proprie strategie cloud per promuovere l'innovazione e la trasformazione aziendale.

"Il cloud non è solo un investimento tecnologico; è fondamentale per il modo in cui le imprese si modernizzano. La convergenza di cloud, della GenAI e dell'accelerazione fornita dalle pratiche cloud native è essenziale per le modalità operative delle imprese e permette di prendere decisioni rapidamente, di migliorare l'esperienza dei clienti e di guidare il vantaggio competitivo", è il commento di Siki Giunta, vicepresidente esecutivo e responsabile del Cloud Native Center of Excellence presso HCLTech.

Fonte: Business Wire

