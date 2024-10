NetApp amplia la collaborazione con Google Cloud per fornire data storage per l'infrastruttura cloud distribuita

L'architettura di Google Distributed Cloud integra l'infrastruttura di dati intelligenti per guidare l'innovazione dell'IA in modo sicuro

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda attiva nell'ambito delle infrastrutture intelligenti per i dati, ha annunciato oggi l'ampliamento della sua partnership strategica con Google Cloud con l'integrazione di data storage unificato e di servizi intelligenti nell'architettura Google Distributed Cloud. Questa integrazione consente alle organizzazioni, in particolare nel settore pubblico e nei settori regolamentati, di sfruttare un'infrastruttura pronta per l'IA, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e una rigorosa conformità normativa.

Le organizzazioni altamente regolamentate, come quelle dei settori governativo, manifatturiero, delle telecomunicazioni e della vendita al dettaglio, desiderano generare innovazione avvalendosi dell'IA, ma le normative emergenti, come la sovranità dei dati e le leggi sulla privacy dei consumatori, stanno creando nuovi ostacoli per le organizzazioni che modernizzano i loro carichi di lavoro IT.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita