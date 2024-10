BearingPoint ora è B Corp certificata

La società di consulenza amministrativa e tecnologica entra a far parte di una community di aziende alla guida di un movimento globale per un'economia inclusiva, equa e rigenerativa

AMSTERDAM: La società di consulenza amministrativa e tecnologica BearingPoint ha annunciato di essere ora B Corp certificata, ovvero risponde a uno dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità ed entra a far parte di una comunità di aziende alla guida di un movimento globale per un'economia inclusiva, equa e rigenerativa. B Lab, la rete internazionale alla base del movimento B Corp, ha verificato che BearingPoint ha soddisfatto gli standard elevati di impatto sociale e ambientale, assunto un impegno legale per la governance degli interessati, e sta dimostrando affidabilità e trasparenza.

“Essere una B Corp certificata è un altro grande successo per BearingPoint e i nostri clienti, mentre procediamo verso un futuro più sostenibile e diversificato.“ ha affermato Axelle Paquer, Sponsor della sostenibilità nel Comitato di gestione di BearingPoint.

Fonte: Business Wire

