Powin ottiene 200 milioni di dollari di capitale di debito da KKR per rafforzare crescita e innovazione nel settore dello stoccaggio di energia

PORTLAND, Ore.: Powin, leader mondiale in soluzioni di accumulo di energia a batteria, ha annunciato oggi di aver ottenuto una linea di credito revolving fino a 200 milioni di dollari, principalmente da conti assicurativi gestiti da KKR, una delle principali società di investimento su scala mondiale. La linea di credito sarà fondamentale per sostenere le esigenze di capitale circolante di Powin, per promuovere l'innovazione continua e migliorare ulteriormente la flessibilità finanziaria dell'azienda, che sta espandendo la propria posizione di leadership nel settore dello stoccaggio energetico.

Questa rafforzata posizione patrimoniale migliora la capacità di Powin di cogliere le immense opportunità del mercato nonché di soddisfare la crescente domanda nel settore dell'accumulo di energia, in rapida espansione a livello globale.

Fonte: Business Wire

