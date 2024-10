Owkin annuncia la collaborazione con AstraZeneca per sviluppare una soluzione su base AI di pre-screening della mutazione gBRCA per il tumore al seno

Utilizzando l'ampia rete di dati di Owkin e l'intelligenza artificiale all'avanguardia, questa soluzione ottimizza la pre-screening della mutazione gBRCA nel tumore al seno direttamente da vetrini H&E digitalizzati di campioni istologici

Obiettivo della soluzione è migliorare l'identificazione di gBRCA e ampliare l'accesso a nuove opzioni terapeutiche

Questo strumento verrà sviluppato utilizzando dati di alta qualità provenienti da oltre 6.500 immagini di di vetrini interi (WSI) da resezioni e biopsie di circa 2.000 pazienti, fino a metà dei quali hanno la mutazione gBRCA, per garantire solide prestazioni in diversi contesti di laboratorio

PARIGI: Owkin, la prima azienda biotecnologica completa guidata dall'IA che utilizza IA causale all'avanguardia per sbloccare la scoperta, lo sviluppo e la diagnostica, è lieta di annunciare una nuova collaborazione con AstraZeneca, società biofarmaceutica globale, per sviluppare uno strumento guidato dall'IA da utilizzare per la rilevazione in fase pre-screening di mutazioni gBRCA (gBRCAm) nel tumore al seno direttamente da vetrini istologici digitalizzati.

Fonte: Business Wire

