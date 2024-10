L'84% degli acquirenti è felice di acquistare di nuovo dopo un'esperienza positiva durante il Black Friday

nShift definisce tre strategie per fidelizzare i clienti una tantum dei periodi di punta

LONDRA: I rivenditori online dovrebbero cogliere l'opportunità di trasformare i cacciatori di occasioni del Black-Friday in clienti a vita, dichiara nShift, leader mondiale nell'ambito di software di gestione delle consegne e dell'esperienza multi-vettore (DMXM). La stragrande maggioranza (84%) sarebbe felice di acquistare nuovamente da un rivenditore se l'esperienza del Black-Friday è stata positiva.1

In una nuova guida, "Turning Black Friday bargain hunters into life-long customers" (Trasformare i cacciatori di affari del Black Friday in clienti a vita), nShift spiega come il processo di consegna sia un mezzo cruciale per fidelizzare. Circa il 58% degli acquirenti sarebbe propenso a comprare da un rivenditore che consegna gli acquisti in modo efficiente.2 La guida mostra anche che per creare una capacità sufficiente a fornire questa esperienza, i rivenditori online devono fare ricorso a più di una società di trasporto.

Per fidelizzare i nuovi clienti del Black-Friday e dei periodi di alta stagione, la guida raccomanda l'adozione di quattro strategie:

Garantire consegne affidabili e di alta qualità: il rivenditore deve chiedere conto alle compagnie di trasporto di eventuali problemi, ritardi o errori nella spedizione. Per farlo in modo efficace, i rivenditori e i magazzini hanno bisogno di dati solidi e facili da usare sulle prestazioni dei vettori.

il rivenditore deve chiedere conto alle compagnie di trasporto di eventuali problemi, ritardi o errori nella spedizione. Per farlo in modo efficace, i rivenditori e i magazzini hanno bisogno di dati solidi e facili da usare sulle prestazioni dei vettori. Avere sotto controllo le consegne internazionali: il 52% degli acquirenti cerca prodotti a livello internazionale. Ma i problemi legati alla spedizione rimangono il principale ostacolo per il raggiungimento di tale obiettivo da parte dei rrivenditori.

il 52% degli acquirenti cerca prodotti a livello internazionale. Ma i problemi legati alla spedizione rimangono il principale ostacolo per il raggiungimento di tale obiettivo da parte dei rrivenditori. Offrire più scelte di consegna ai clienti al momento del checkout: una buona esperienza di consegna è quella che offre agli acquirenti la scelta della spedizione più adatta a loro. Ciò dovrebbe includere scelte più sostenibili e opzioni di consegna fuori casa.

una buona esperienza di consegna è quella che offre agli acquirenti la scelta della spedizione più adatta a loro. Ciò dovrebbe includere scelte più sostenibili e opzioni di consegna fuori casa. Ottenere il massimo valore dalle consegne per l'azienda (e per i clienti): i rivenditori che si informano per ottenere le migliori tariffe di consegna possono ridurre i costi di consegna di oltre il 30% senza compromettere l'esperienza del cliente.3 In tal modo si ottengono risparmi che possono essere trasferiti ai clienti o che si ripercuotono sul bilancio

Johan Hellman, VP Product and Carrier Management di nShift, ha dichiarato: "Durante il Black Friday e nell'intera stagione di punta, può essere l'interesse per un'offerta a invogliare i consumatori ad acquistare da un rivenditore per la prima volta. Ma la maggior parte è disposta a tornare per altri acquisti, a patto che l'esperienza sia positiva.

Con le giuste soluzioni di gestione delle consegne e dell'esperienza, i retailer online e multicanale possono fare in modo che gli acquirenti della stagione di punta tornino a comprare da loro. Offrendo la giusta esperienza, possono convertire gli acquirenti una tantum in clienti fedeli. Offrire questa esperienza significa essere in grado di scalare la capacità e offrire una scelta reale. E questo richiede la collaborazione con più aziende di trasporto per gestire le consegne".

La suite di nShift per la gestione delle consegne e dell'esperienza (DMXM) è una combinazione unica di gestione delle consegne di livello aziendale, una libreria di oltre 1000 vettori e applicazioni rivolte al cliente. Fornisce un'esperienza completa, end-to-end, dalla cassa alla porta di casa.

Scarica la guida completa: "Turning Black-Friday bargain hunters into life-long customers: three ways that a multi-carrier delivery experience can drive customer loyalty during peak season" (Trasformare i cacciatori di affari del Black Friday in clienti per la vita: tre modi in cui un'esperienza di consegna multivettore può fidelizzare i clienti durante la stagione di punta)

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione dell’esperienza e delle consegne DMXM di nShift dà impulso al successo nel commercio elettronico. Per crescere oltre i limiti grazie all’innovazione costante e alla rete di imprese di trasporto più grande al mondo. Per fidelizzare i clienti con strumenti completi che ne migliorano l’esperienza. Per unificare i dati in informazioni approfondite utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. nShift consente di fare della consegna il collegamento essenziale tra il brand e i clienti.

nShift. Meno preoccupazioni. Consegne più intelligenti. www.nshift.com

