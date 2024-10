Il Green Mobility Hall al WETEX 2024 evidenzia le soluzioni innovative più recenti per il trasporto green

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Il Green Mobility Hall al Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX) ospita aziende locali e internazionali leader specializzate nei settori della mobilità, del trasporto e della logistica per la mobilità green, sottolineando le prassi e soluzioni innovative più importanti che utilizzano le tecnologie più recenti nel settore del trasporto pubblico sostenibile e in quello individuale. Queste soluzioni mirano a ridurre il costo operativo e dell’infrastruttura dei veicoli elettrici, a migliorare l’efficienza energetica e delle risorse nel trasporto e a promuovere l’utilizzo dell’idrogeno e di combustibili privi di carbonio o a ridotte emissioni.

Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) organizza la 26esima edizione del WETEX dall’1 al 3 ottobre 2024 al Dubai World Trade Centre.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita