Alaska Airlines e UP.Labs lanciano Odysee, una startup basata sull'intelligenza artificiale che adotta un nuovo approccio per l'ottimizzazione degli orari

Odysee è una piattaforma software innovativa per l'ottimizzazione degli orari di volo che sfrutta l'intelligenza artificiale e i big data per ottimizzare la configurazione delle risorse per il settore aereo e altri operatori logistici

BENTONVILLE, Arkansas: Un anno dopo aver annunciato la loro partnership volta a risolvere le sfide aziendali grazie all'innovazione, Alaska Airlines e UP.Labs hanno annunciato ufficialmente in occasione dell'UP.Summit il lancio della loro prima nuova startup, Odysee. Odysee, creata con un finanziamento iniziale di 5 milioni di dollari guidato da UP.Partners, si propone di erogare potenti capacità di intelligenza artificiale e di calcolo per orientare le decisioni in tempo reale basate sui confronti nella pianificazione e nella gestione della logistica operativa, a partire dalla programmazione.

Fonte: Business Wire

