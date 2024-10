FIDO AI aumenta l'investimento di serie B per scalare la sua tecnologia innovativa di gestione idrica

Il finanziamento di serie B è condotto da CRH Ventures, l'unità di venture capital di CRH, uno dei principali fornitori di soluzioni per materiali da costruzione

L'investimento aiuterà a consolidare la posizione di FIDO nel settore della gestione idrica globale e consentirà l'espansione strategica nel mercato delle infrastrutture smart

OXFORD, Inghilterra: FIDO AI Ltd – l'azienda di software che aiuta a migliorare rapidamente la resilienza idrica globale utilizzando la riduzione delle perdite idriche (NRW, non-revenue water) guidata dall'intelligenza artificiale (IA) e le conoscenze curate sui dati idrici – oggi ha annunciato di aver aumentato il finanziamento di serie B richiesto per aumentare ulteriormente la propria attività.

Il round di investimenti è stato condotto da CRH Ventures, l'unità di venture capital di CRH, un importante fornitore di soluzioni per materiali da costruzione. CRH Ventures si unisce al gruppo di investitori esistenti di FIDO, tra cui SKion Water GmbH, Emerald Technology Ventures e altri.

Il nuovo finanziamento consentirà al team di gestione di FIDO AI di accelerare il proprio continuo successo commerciale nella gestione idrica globale e nella gestione aziendale dell'acqua e di perseguire altre opportunità strategiche nei mercati adiacenti dell'edilizia, delle attrezzature e delle infrastrutture.

Victoria Edwards, CEO di FIDO, ha dichiarato: “Sono entusiasta di annunciare l'investimento di CRH Ventures in FIDO, che espande la nostra collaborazione esistente con CRH attraverso la sua attività di infrastrutture Oldcastle negli Stati Uniti. Questo investimento non solo assicura il futuro della nostra azienda, ma ci consentirà anche di ampliare su scala in mercati che non avremmo potuto raggiungere facilmente e di realizzare la nostra missione di creare un mondo senza carenza di acqua.

“Il solido rapporto strategico con CRH è fondamentalmente quello giusto per FIDO. Ci posiziona nel giusto ecosistema commerciale per posizionare FIDO AI come la soluzione smart di riferimento nel mondo per la resilienza idrica e la gestione idrica attraverso la costruzione, manutenzione, gestione e rendicontazione della sostenibilità delle infrastrutture”.

Eduardo Gomez, Responsabile di CRH Ventures, ha dichiarato: “Questo investimento sottolinea il nostro impegno a scalare le tecnologie più promettenti e all'avanguardia. La tecnologia IA di FIDO è perfettamente allineata con l'impegno di CRH nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l'ambiente edificato. Siamo impazienti di consolidare le nostre collaborazioni esistenti, particolarmente attraverso la Oldcastle Infrastructure, la nostra attività di infrastrutture idriche negli Stati Uniti, per promuovere un impatto innovativo nella gestione delle risorse idriche”.

Jason Jackson, Presidente, Oldcastle Infrastructure, ha dichiarato: “L'investimento in FIDO AI è una parte importante del nostro impegno duraturo a utilizzare tecnologie innovative per promuovere soluzioni di infrastrutture di importanza critica che risolvono le sfide idriche globali. Insieme, creeremo un'alleanza incentrata sulla riduzione del grave impatto delle perdite idriche nelle nostre comunità, sviluppando la tecnologia di rilevamento delle perdite per creare un futuro più sostenibile”.

L'IA volumetrica esclusiva di FIDO è diventata una tecnologia leader nel settore della gestione intelligente dell'acqua fin dal suo sviluppo nel 2019. Oltre a fornire informazioni ineguagliate sui dati relativi alla presenza, dimensioni e localizzazione precisa delle perdite d'acqua nascoste grazie all'analisi acustica, l'IA di FIDO viene sempre più spesso utilizzata per una gestione più ampia a livello di bacino idrico, compresa la manutenzione proattiva e, attraverso la sua offerta di FIDO Plus, per programmi aziendali collaborativi di rifornimento idrico.

Il modello di gestione idrica aziendale innovativa FIDO Plus, in collaborazione con Oldcastle Infrastructure negli Stati Uniti, consente alle aziende di supportare l'installazione dell'IA di FIDO su reti di servizi locali, dove viene utilizzata per stabilire le priorità, verificare e monitorare la rapida riparazione di grandi perdite. Il volume di acqua risparmiato in questo modo viene convalidato mediante contabilità di volumetric water benefit (VWB), il vantaggio idrico volumetrico, una metodologia utilizzata per valutare le attività di gestione dell'acqua riconosciuta dalla Alliance for Water Stewardship (AWS). L'acqua risparmiata contribuisce immediatamente alla disponibilità di acqua grazie al riempimento dello spartiacque e può essere reclamata come VWB rispetto agli obiettivi aziendali ambientali, sociali e di governance.

Microsoft è una delle sempre più numerose società multinazionali che utilizzano FIDO Plus nell'ambito dei loro programmi di gestione idrica globale, con progetti a Londra, in Messico e nel bacino del fiume Colorado.

Informazioni su FIDO AI

FIDO è un'azienda tecnologica globale con sede nel Regno Unito che utilizza l'apprendimento profondo dai suoi vasti database idrici curati per migliorare rapidamente la gestione idrica globale e la resilienza idrica della comunità su scala. La sua IA è l'unica tecnologia in grado di individuare in tempo reale perdite e altri eventi su reti di condotte idriche e classificarli in termini di dimensioni per impostarne le priorità in maniera efficace. I suoi risultati vengono convalidati utilizzando la contabilità volumetrica dei benefici idrici, una metodologia per valutare le attività di gestione idrica, riconosciuta dalla Alliance for Water Stewardship (AWS). FIDO AI è attualmente utilizzata in cinque continenti, con sedi nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Per maggiori informazioni, visitare www.fido.tech.

Informazioni su CRH Ventures

CRH Ventures è l'unità di venture capital di CRH, uno dei maggiori fornitori di soluzioni per materiali da costruzione. Con accesso ai 250 milioni di dollari del fondo Venturing and Innovation, CRH Ventures è impegnata in collaborazioni e investimenti ambiziosi e strategici in startup di ConTech e ClimateTech nell'intera catena del valore dell'edilizia. Per maggiori informazioni, visitare www.crhventures.com.

Informazioni su CRH

CRH (NYSE: CRH, LSE: CRH) è il principale fornitore di materiali edili che costruisce, connette e migliora il nostro mondo. Forte di circa 78.500 dipendenti in circa 3.390 sedi operative in 28 Paesi, CRH detiene posizioni di leadership sul mercato sia in Nord America che in Europa. Partner essenziale per progetti di infrastrutture dei trasporti e di servizi di importanza critica, soluzioni complesse di edilizia non residenziale e di soluzioni di edilizia esterna, l'esclusiva offerta di CRH di materiali, prodotti e servizi a valore aggiunto aiuta a realizzare un ambiente costruito più resiliente e sostenibile. La società è classificata tra i leader nel settore da agenzie di rating Environmental, Social and Governance (ESG). Un'azienda Fortune 500, le azioni di CRH sono quotate alla borsa di New York e Londra (NYSE e LSE). Per maggiori informazioni, visitare: www.crh.com

Informazioni su Oldcastle Infrastructure

Oldcastle Infrastructure, un'azienda CRH, è il principale fornitore di soluzioni di infrastrutture per diversi settori commerciali in Nord America, tra cui quello idrico, delle comunicazioni, dell'energia e dei trasporti. Per maggiori informazioni, visitare www.oldcastleinfrastructure.com

