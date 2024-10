CAI nomina Sheena Dempsey Amministratrice delegata

INDIANAPOLIS: CAI, un’impresa globale di servizi professionali e pioniere dell’eccellenza e prontezza operativa, oggi ha annunciato che Sheena Dempsey sarà la nuova Amministratrice delegata (Ceo). Dempsey è una dirigente di alto livello altamente rispettata e con una storia comprovata di successi, che vanta vasta competenza e oltre 25 anni di esperienza nella trasformazione di aziende di livello internazionale, nelle operazioni e vendite, nella gestione dei profitti e perdite (P&L) e nella crescita professionale di team altamente performanti. Nel suo nuovo ruolo guiderà CAI come un partner globale nel suo impegno continuo ad assicurare la prontezza operativa dei clienti attraverso tecnologie e metodologie innovative.

Dempsey è stata prescelta al termine di una procedura rigorosa che si è articolata in numerose fasi e a decorrere dal 1º novembre opererà in un periodo di transizione con Mike Martin, il Ceo CAI più recente, assumendo la responsabilità completa dei compiti inerenti al suo ruolo il 1º gennaio 2025.

Prima di unirsi a CAI Dempsey, cittadina sia degli Stati Uniti che dell’Irlanda, ha svolto ruoli esecutivi presso innovative aziende internazionali come Indivi, Syneos Health, RWS Life Sciences e Lionbridge.

“Attraverso decenni di servizio straordinario Sheena ha perfezionato la sua competenza tramite un’ampia esposizione a molteplici settori – scienze della vita, tecnologia e servizi professionali – in cui ha ricoperto ruoli direttivi. La varietà di risultati positivi conseguiti la posizioneranno in modo perfetto mentre CAI cementa ulteriormente la propria posizione di leader nella promozione della prontezza operativa dei clienti e nel fare tutto ciò che è necessario affinché i clienti mantengano un vantaggio competitivo”, spiega Bob Chew, Presidente del consiglio di amministrazione CAI.

“Sono molto lieta di unirmi a CAI, un’impresa prestigiosa famosa per il suo impegno e innovazione e di cui ammiro profondamente la passione nel guadagnarsi la fiducia dei clienti in tutto il mondo. Guardo con fiducia all’opportunità di collaborare con lo straordinario gruppo di esperti CAI contribuendo con la mia competenza insieme alla loro”, commenta Dempsey.

Informazioni su CAI

CAI è un’impresa globale di servizi professionali che si avvale di esperti in ingegneria, qualità e operazioni impegnati nell’accelerare l’eccellenza e la prontezza operativa in ambienti cruciali. Il nostro know-how di altissimo livello combina personale di talento straordinario con la tecnologia più recente e il nostro approccio, i processi che attuiamo e l’attenzione che poniamo ai dettagli ci permettono di realizzare i progetti puntualmente e senza sforare il budget. Per CAI la prontezza operativa è più di un semplice obiettivo a breve termine. CAI si impegna per essere all’avanguardia nel settore, creando il futuro attraverso miglioramenti continui, connessioni reali e gli standard più elevati.

Fonte: Business Wire

