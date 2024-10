In base al rapporto di intelligence sulle minacce di NETSCOUT del primo semestre del 2024, gli attacchi DDoS hanno raggiunti livelli altissimi e l'attività degli hacktivisti minaccia le infrastrutture critiche globali

Gli hacktivisti intensificano gli assalti sofisticati e multivettoriali ai servizi bancari e finanziari, alla pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità

WESTFORD, Massachusetts: NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT) ha presentato oggi i risultati del suo rapporto di intelligence sulle minacce DDoS per il primo semestre del 2024, evidenziando un drastico aumento del 43% nel numero di attacchi di tipo application-layer e un aumento del 30% negli attacchi volumetrici, soprattutto in Europa e Medio Oriente. La durata degli attacchi varia, con il 70% che presenta una durata di meno di 15 minuti. L'escalation degli attacchi coinvolge una serie di autori delle minacce, tra cui gli hacktivisti, che prendono di mira le infrastrutture critiche nei settori dei servizi bancari e finanziari, della pubblica amministrazione e dei servizi di pubblica utilità.

Fonte: Business Wire

