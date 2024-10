Crayon raggiunge 3 punti chiave sulla scia di vittorie AWS

OSLO, Norvegia: Crayon, leader globale nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi di aver raggiunto quattro traguardi di crescita fondamentali nel corso del suo decennale di innovazione nell'intelligenza artificiale (IA). Nonostante le sfide poste dalle dinamiche di mercato, l'azienda ha ottenuto ottimi risultati, attribuendo il suo successo a una partnership strategica con Amazon Web Services (AWS).

L'anno scorso, la bolla tecnologica COVID-19 è infine scoppiata, provocando il caos nel mercato IT globale con il licenziamento di 262.000i. Secondo Gartner® ii , “Il tasso di crescita complessivo della spesa IT per il 2023 è stato del 3,3%, con un incremento di appena lo 0,3% rispetto al 2022. Ciò è dovuto in gran parte allo stress da cambiamento dei CIO. Lo slancio riprenderà nel 2024, quando la spesa IT complessiva aumenterà del 6,8%”.

Fonte: Business Wire

