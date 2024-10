euNetworks fornisce una nuova infrastruttura strategica in Europa: un percorso in fibra ottica a lungo raggio più breve tra Amsterdam a Francoforte

Risposta alla domanda di maggiore connettività in fibra tra le città e i data center grazie a una Super Highway unica nel suo genere - infrastruttura in fibra all'avanguardia

Connessione diretta alle reti metropolitane a elevata densità di fibra ottica di euNetworks ad Amsterdam, Düsseldorf, Colonia e Francoforte e agli oltre 136 data center che euNetworks connette in queste città

LONDRA: euNetworks Group Limited ("euNetworks"), società europea di infrastrutture strategiche a banda larga, ha annunciato oggi di aver lanciato sul mercato la sua prossima Super Highway, una tratta in fibra ottica a lungo raggio più breve tra Amsterdam a Francoforte. Le Super Highways sono nuove reti in fibra ottica all'avanguardia instradate in modo univoco.

Fonte: Business Wire

