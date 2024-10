Visa presenta la Visa Tokenized Asset Platform

Visa Tokenized Asset Platform (VTAP) è un nuovo prodotto che aiuta le banche a erogare token ancorati a moneta legale. BBVA utilizzerà VTAP per creare token sulla blockchain pubblica Ethereum con l'avvio di programmi pilota previsto nel 2025.

SAN FRANCISCO: Visa (NYSE: V), un leader globale nei pagamenti digitali, sta aiutando ad abbinare blockchain e valute legali esistenti tramite la Visa Tokenized Asset Platform (VTAP), un nuovo prodotto progettato per aiutare gli istituti finanziari a erogare e gestire token ancorati a monete legali su reti di blockchain. La soluzione VTAP è disponibile sulla Visa Developer Platform per gli istituti finanziari partecipanti, per creare e sperimentare con i propri token ancorati a monete legali in un sandbox VTAP.

Fonte: Business Wire

