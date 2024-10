Aviator LLC presenta un reclamo presso l'EUIPO per violazione della proprietà intellettuale contro Spribe OU

TBILISI, Georgia: Dopo aver dichiarato nulli i marchi Spribe OU relativi al popolare gioco di casinò Aviator presso il tribunale di primo grado della Georgia, Aviator LLC ha avviato, sulla base degli stessi motivi, un'azione di annullamento dei marchi Spribe presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Nella nuova richiesta si sostiene che Spribe OU abbia registrato i marchi contestati in malafede e in violazione del copyright di Aviator LLC nell'Unione europea.

“L'azione dell'EUIPO rappresenta la logica continuazione di questa controversia a seguito di quella del tribunale”, ha dichiarato Nikoloz Gogilidze, managing partner di Mikadze Gegetchkori Taktakishvili LLC, che rappresenta Aviator LLC. “Il nostro cliente è fortemente impegnato nella tutela dei suoi diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo. Pertanto, dopo aver ottenuto una prima vittoria in Georgia, dove ha avuto luogo in primis la violazione , il prossimo passo sarà quello di contestare i marchi Spribe OU in tutto il mondo”.

A differenza del caso georgiano, il marchio UE contestato è registrato per prodotti e servizi delle classi 09 e 41, che insieme al software per computer copre direttamente i servizi di gioco d'azzardo, compresi i servizi di casinò online.

Come descritto nelle osservazioni del tribunale, nel 2022, tutta la proprietà intellettuale relativa al marchio Aviator e all'immagine dell'aereo è stata trasferita da City Loft ad Aviator LLC, una società di giochi d'azzardo attiva nel settore dei casinò tradizionali in Georgia. Al fine di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale, Aviator LLC ha intentato un'azione di annullamento presso i tribunali georgiani contro, tra gli altri, Spribe OÜ.

Per ulteriori informazioni e richieste dei media, si prega di contattare i rappresentanti di Aviator LLC all'indirizzo info.aviator@mikadze.ge.

Fonte: Business Wire

