Boomi vince il 2024 API Award for Best in iPaaS

La piattaforma innovativa di Boomi si distingue nel panorama in evoluzione delle API, vincendo prestigiosi riconoscimenti alla cerimonia degli API Awards 2024

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi ™, il leader dell'integrazione e dell'automazione intelligente, è orgogliosa di annunciare di aver ricevuto il premio Best in iPaaS (Integration Platform as a Service, piattaforma di integrazione come servizio) agli API Awards 2024. Il prestigioso riconoscimento evidenzia l'eccezionalità della Boomi Enterprise Platform nel design, nella progettazione e nell'innovazione nello scenario delle API e della tecnologia dell'integrazione.

Giunti alla decima edizione, gli API Awards onorano l'eccellenza tecnica e le soluzioni innovative nel settore globale delle API e dell'integrazione del software.

Fonte: Business Wire

