Syteca annuncia la sua partecipazione all’it-sa Expo&Congress 2024

NORIMBERGA, Germania: Syteca, già Ekran System, è lieta di annunciare la sua partecipazione all’imminente it-sa Expo&Congress 2024, che si svolgerà a Norimberga, Germania dal 22 al 24 ottobre 2024 e dove presenterà la sua piattaforma di cybersecurity potenziata, dotata di nuove funzionalità mirate a rafforzare la sicurezza del perimetro interno.

Informazioni sull’evento

Sede : NürnbergMesse GmbH, Messezentrum 1, 90471, Norimberga, Germania

: NürnbergMesse GmbH, Messezentrum 1, 90471, Norimberga, Germania Data : 22-24 ottobre 2024

: 22-24 ottobre 2024 Stand : 6-328

: 6-328 Fascia oraria per la presentazione: Forum 6-B, 22 ottobre, 11:45 – 12:00 (in tedesco)

Informazioni sull’it-sa Expo&Congress: l’it-sa Expo&Congress è la più importante esposizione europea per i professionisti della cybersecurity, offrendo a esperti in sicurezza informatica e responsabili delle decisioni in vari settori una piattaforma per l’esplorazione delle innovazioni più recenti nelle tecnologie della sicurezza.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita