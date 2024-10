Opengear semplifica ulteriormente la complessità della gestione delle attività IT

Opengear presenta soluzioni avanzate volte a ottimizzare la gestione delle attività IT ai fini dell’innovazione IA, della sicurezza e della compliance

EDISON, New Jersey: Opengear, un’impresa Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) che sviluppa soluzioni sicure e intelligenti per la gestione fuori banda Smart Out of Band, ha lanciato due nuove offerte all’avanguardia. Queste soluzioni innovative semplificheranno l’impostazione iniziale grazie al provisioning zero-touch e assicureranno l’accesso all’infrastruttura IT. Opengear continua a essere un leader nel settore IT offrendo una soluzione per la gestione di facile uso e altamente sicura che ne rafforza l’impegno a supportare i professionisti IT in tutto il mondo.

Oggi Opengear ha presentato perfezionamenti chiave per la sua piattaforma di resilienza del network.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita