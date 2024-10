Indagine Blue Yonder sui resi dei consumatori: politiche di reso più rigide minacciano la spesa dei consumatori europei

I risultati mostrano che oltre la metà dei consumatori è scoraggiata da rigide politiche di reso, i rivenditori devono bilanciare la riduzione dei costi e un approccio centrato al cliente

LONDRA: Blue Yonder, leader mondiale nella trasformazione digitale della supply chain, ha pubblicato oggi i risultati del suo primo sondaggio europeo sui resi nel settore retail, che esamina come i consumatori di tutto il continente reagiscono a politiche di reso sempre più rigide. In particolare, i risultati rivelano l'importanza che la maggior parte dei consumatori attribuisce alle politiche di reso: il 61% degli intervistati riconosce che una politica di reso tollerante influenza in modo significativo o moderato le proprie decisioni di acquisto.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita