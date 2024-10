Stonebranch annuncia il lancio di UserVerse 2024 World Tour: una serie di eventi ibridi focalizzati sull’orchestrazione e sull’automazione IT

Stonebranch UserVerse World Tour offre una piattaforma per l’esplorazione delle innovazioni che plasmeranno il settore negli anni prossimi, aiutando le aziende ad attuare l’automazione più rapidamente e in modo più razionale.

ALPHARETTA, Georgia: Stonebranch, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di automazione e orchestrazione di servizi, oggi ha annunciato il lancio di Stonebranch UserVerse 2024 World Tour, una serie di eventi globali pensati per mettere in grado le operazioni IT e i dirigenti aziendali di utilizzare dati approfonditi avanzati sulle tendenze nell’automazione. La serie di eventi ibridi, che si svolgeranno in varie città e piattaforme virtuali, riunirà appassionati dell’automazione, esperti nel settore e clienti Stonebranch per esplorare il futuro dell’automazione aziendale.

Fonte: Business Wire

