Comunicato stampa sullo slancio di ExaGrid nel terzo trimestre 2024

ExaGrid raggiunge 15 trimestri consecutivi di operazioni positive per free cash flow, EBITDA e P&L

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di archiviazione di backup a livelli del settore con Retention Time-Lock che include un livello non rivolto alla rete (creando un vuoto d'aria a livelli), cancellazioni ritardate e immutabilità per il recupero di ransomware, ha annunciato oggi di aver registrato il terzo trimestre (T3) dai migliori risultati nella storia dell'azienda, per il trimestre conclusosi il 30 settembre 2024, con una crescita a due cifre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

L'azienda ha ottenuto dati positivi per free cash flow (FCF), P&L ed EBITDA per il suo 15º trimestre consecutivo.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita