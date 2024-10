Secondo una nuova ricerca, i consumatori pagano il costo dell'abuso epidemico delle politiche di resi e rimborsi, mentre i commercianti di tutto il mondo applicano un giro di vite

Un nuovo studio rivela la fine dell'era delle generose politiche di rimborsi e resi - l'84% dei commercianti trova sempre più difficile distinguere gli abusi, guidati dai nuovi “Robin Hood” del Dark Web e dall'intelligenza artificiale generativa (GenAI)

NEW YORK: Riskified (NYSE:RSKD), un leader nell'intelligence di frodi e rischi nell'ecommerce, oggi ha pubblicato il suo rapporto intitolato “Returns, refunds & exchanges: Global insights and policy playbook 2024”, un esame approfondito delle attività di resi e rimborsi presso aziende di ecommerce di tutto il mondo e dell'impatto di frodi e abusi sulle politiche dei commercianti. Lo studio di sette importanti mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, DACH (Germania, Austria e Svizzera), Messico, Brasile e Australia/Nuova Zelanda, ha scoperto che resi, rimborsi e scambi rappresentano una spesa sconcertante per i commercianti che ammonta a ben 394 mld di dollari, almeno 28 mld di dollari dei quali vengono percepiti come risultanti da frodi e abusi.

Fonte: Business Wire

