Bentley Systems collabora con Google per portare un contesto e delle capacità geospaziali potenti alle infrastrutture

La collaborazione consente l'utilizzo di contenuti geospaziali 2D e 3D di Google all'interno delle applicazioni e delle piattaforme di Bentley per fornire informazioni utili ai professionisti delle infrastrutture

VANCOUVER: (Year in Infrastructure 2024 di Bentley Systems) — Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi una partnership strategica con Google per integrare i contenuti geospaziali di alta qualità di Google con i software di ingegneria delle infrastrutture e la piattaforma di digital twin di Bentley per migliorare il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite.

In quanto rappresentazione digitale del mondo fisico, i digital twin sbloccano valore e informazioni significativi durante l'intero ciclo di vita dell'infrastruttura, dalla pianificazione e la progettazione fino alla costruzione e alla gestione degli asset. Sfruttando i dati ingegneristici creati e gestiti nei software di Bentley insieme ai dati geospaziali, all'intelligenza artificiale e all'analisi nonché alla tecnologia cloud di Google, gli ingegneri possono progettare e gestire l'infrastruttura nel contesto e su larga scala per affrontare le sfide più urgenti di oggi, dalla mitigazione dei rischi climatici alla manutenzione dell'infrastruttura obsoleta.

Grazie a questa partnership, gli utenti e gli sviluppatori dei software di Bentley possono utilizzare i contenuti geospaziali di Google Maps Platform, tra cui gli straordinari riquadri 3D fotorealistici di Google, per un contesto geospaziale reale ed esperienze 3D immersive nei loro flussi di lavoro digitali. La partnership integra la recente acquisizione da parte di Bentley di Cesium, la piattaforma aperta fondamentale per la creazione di potenti applicazioni geospaziali 3D. Cesium è il creatore dello standard aperto di riquadri 3D (3D Tiles) utilizzato da Google. Bentley sta inoltre collaborando con Google Cloud per fornire informazioni basate sull'intelligenza artificiale per l'analisi degli asset.

Nicholas Cumins, CEO di Bentley, ha dichiarato: "Combinando gli ampi contenuti geospaziali e le funzionalità cloud di Google con i software di ingegneria delle infrastrutture e la piattaforma di digital twin di Bentley, i professionisti delle infrastrutture possono migliorare il loro lavoro e garantire che i progetti e le risorse siano creati e gestiti con maggiore resilienza e sostenibilità. Questa partnership dimostra come gli standard aperti come i riquadri 3D possano aiutare i professionisti delle infrastrutture a far evolvere le loro pratiche sfruttando la potenza del contesto geospaziale".

Chris Phillips, Vice President e General Manager of Geo di Google, ha commentato: "I riquadri 3D fotorealistici di Google Maps Platform offrono esperienze immersive mozzafiato e possono trasformare i flussi di lavoro di architetti, ingegneri e urbanisti. Siamo entusiasti di collaborare con Bentley per offrire un contesto geospaziale e funzionalità potenti che possono migliorare notevolmente il modo in cui le infrastrutture vengono progettate, costruite e gestite con i dati."

###

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, miniere e impianti industriali. La nostra offerta, basata sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell'infrastruttura, comprende MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, il software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud, che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione della costruzione e AssetWise per la gestione degli asset. I 5.200 dipendenti di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 paesi.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley e il logo di Bentley sono marchi registrati o meno, marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita