Megaport sbarca in Italia, portando il Network as a Service (NaaS) a Milano

La piattaforma NaaS di Megaport consente una connettività cloud veloce, semplice e sicura alle imprese italiane e globali.

BRISBANE, Australia: Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), leader mondiale nella fornitura di Network as a Service (NaaS), annuncia oggi la sua espansione in Italia, portando i suoi servizi di connettività cloud a Milano tramite punti di presenza (PoP) presso i principali fornitori di data center, tra cui AtlasEdge, Data4, Equinix e Retelit.

Questa espansione strategica consente ai clienti e ai partner di Megaport di sfruttare le opportunità di business internazionali attraverso l'Italia, di aumentare i ricavi e di accelerare la trasformazione digitale sulla piattaforma NaaS privata, scalabile e vendor-agnostic dell'azienda.

I data center locali possono ora ampliare il loro potenziale di business sfruttando i cloud on-ramp di Megaport, mentre i fornitori partner possono aggiungere i servizi di Megaport alla loro offerta per ottenere un vantaggio competitivo sul mercato.

L'Italia è una delle maggiori economie europee con un PIL di oltre 2.000 miliardi di dollari e in continua crescita. Milano è considerata il centro degli affari italiani e genera una parte considerevole di questo PIL, il che la rende la città ideale per Megaport per stabilire una presenza italiana.

“Megaport continua a sconvolgere la connettività tradizionale portando la rivoluzione della rete in Italia”, ha dichiarato Michael Reid, CEO di Megaport. “Il nostro lancio a Milano consente sia alle imprese locali italiane che alle organizzazioni internazionali di espandere le proprie attività, sbloccare nuove opportunità di crescita attraverso il mercato italiano e fare tutto questo collegandosi in meno di 60 secondi”.

Per le aziende italiane che desiderano rendere la propria rete a prova di futuro, o per le imprese globali pronte a sfruttare i vantaggi dell'espansione in Italia, il modo più veloce per iniziare è utilizzare un provider NaaS con disponibilità globale.

Il cliente italiano Sara Assicurazioni utilizza Megaport già da diversi anni per gestire una rete multicloud e multiregionale che collega le sue sedi chiave in Europa.

“Da quando abbiamo implementato Megaport, la gestione della nostra rete è stata così semplice: abbiamo semplicemente creato le connessioni di cui avevamo bisogno e abbiamo lasciato che fossero loro a fare il resto. Chiamiamo Megaport la nostra scala per il cloud”, ha dichiarato Paolo Perrucci, Direttore Architetture e Operazioni ICT di Sara Assicurazioni.

Connettendosi a Megaport, i clienti e i partner italiani possono accedere a un ecosistema globale di oltre 860 data center abilitati e 410 fornitori di servizi in tutto il mondo. Possono inoltre accedere all'ampia suite di soluzioni cloud, data center ed edge di Megaport per servire una vasta gamma di casi d'uso per le loro reti aziendali.

Informazioni su Megaport

Megaport sta cambiando il modo in cui le aziende collegano le loro infrastrutture, con una piattaforma intelligente e semplice per gestire ogni connessione. Costruisce reti sicure, scalabili e agili in pochi clic, accedendo a endpoint globali e creando percorsi privati in pochi minuti. Megaport gode della fiducia delle più importanti aziende del mondo, collabora con service provider globali, operatori DC, integratori di sistemi, società di servizi gestiti e ed opera in oltre 850 sedi abilitate globalmente. Megaport è certificata ISO/IEC 27001. Unitevi alla rivoluzione della rete su megaport.com.

Fonte: Business Wire

