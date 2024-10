Too Good To Go stringe una partnership con Hanshow per portare le gestione del surplus di prodotti alimentari al livello successivo nei supermercati

La piattaforma Too Good To Go snellisce le attività per i dipendenti dei supermercati visualizzando un breve elenco di articoli quasi scaduti sui loro computer palmari, riducendo la necessità di controllare il 100% dei prodotti ad appena l’1-5% ogni giorno.

Le etichette da scaffali elettroniche Hanshow lampeggiano entro 2-3 secondi, permettendo di localizzare più velocemente e facilmente i prodotti corretti.

Questa soluzione integrata è stata attuata in sei supermercati, mirando a ridurre di almeno il 20% il tempo di individuazione dei prodotti durante le verifiche delle scadenze.

PARIGI: Too Good To Go, l’impresa che ha un impatto sociale globale gestendo il più grande mercato al mondo di surplus di prodotti alimentari e Hanshow, una delle principali imprese internazionali nello sviluppo di soluzioni IoT e per negozi digitali, sono orgogliose di annunciare la sigla di una partnership globale volta a facilitare la riduzione di rifiuti alimentari.

Fonte: Business Wire

