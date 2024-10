Delinea riconosciuta leader nella KuppingerCole Leadership Compass™ per la gestione degli accessi privilegiati (PAM) 2024

La continua innovazione e l'approccio globale di Delinea alla sicurezza dell'identità sono evidenziati in un rapporto di analisi leader di settore

SAN FRANCISCO: Delinea, fornitore all'avanguardia di soluzioni per la protezione delle identità attraverso l'autorizzazione centralizzata, ha annunciato oggi il riconoscimento di Leader nella KuppingerCole Leadership Compass per la gestione degli accessi privilegiati (PAM), 2024. Questo segna un'altra tappa significativa per Delinea, che continua a mantenere la leadership nel settore della fornitura di soluzioni PAM sicure e scalabili, che consentono alle organizzazioni di salvaguardare le identità e gli asset più critici.

“Siamo onorati di essere stati riconosciuti come leader nella KuppingerCole Leadership Compass 2024 per le soluzioni PAM”, ha dichiarato Art Gilliland, CEO di Delinea.

Fonte: Business Wire

