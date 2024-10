KAGA FEI sviluppa un modulo Bluetooth a ridotta energia ultracompatto compatibile con Bluetooth 6.0

YOKOHAMA, Giappone: KAGA FEI Co., Ltd., un’impresa di livello internazionale che sviluppa moduli wireless per brevi distanze all’avanguardia, oggi ha annunciato il lancio del modulo Bluetooth a ridotta energia ES4L15BA1.

Il modulo incorpora un’antenna e ha ottenuto varie certificazioni, per cui riduce il tempo di sviluppo e i costi di certificazione per prodotti IoT wireless di nuova generazione quali dispositivi IoT, prodotti medici/sanitari compatti e dispositivi indossabili che richiedono un ridotto fattore di forma, consentendo un time-to-market più breve.

Inoltre il modulo ES4L15BA1 supporta il Channel Sounding per misurazioni accurate della distanza, offrendo ulteriore comodità per impieghi che richiedono dati affidabili sulla distanza o sicurezza superiore in base ai dati sulla distanza del dispositivo, come lo sblocco di dispositivi in funzione della loro prossimità.

Fonte: Business Wire

